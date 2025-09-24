Salone Nautico di Genova 2025 chiuso con 124mila visitatori oltre 1.000 barche e record internazionale per l’edizione numero 65

La sei giorni conferma Genova capitale mondiale della nautica: +2,8% di presenze, 96 première, 132 eventi e una forte partecipazione istituzionale e internazionale La 65ª edizione del Salone Nautico Internazionale che si è svolta a Genova dal 18 al 23 settembre si chiude con un bilancio posit. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Salone Nautico di Genova 2025 chiuso con 124mila visitatori, oltre 1.000 barche e record internazionale per l’edizione numero 65

