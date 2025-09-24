Salone dell’auto di Torino piazze e vie diventano la vetrina della mobilità futura
Torino si prepara ad accendersi dal 26 al 28 settembre con la seconda edizione del Salone dell’Auto, una kermesse che ha scelto di vivere all’aperto trasformando il cuore della città in un palcoscenico diffuso, tra Piazza Castello, via Roma, i Giardini Reali e Piazzetta Reale. Non un salone tradizionale fatto di padiglioni e stand, ma un percorso libero e gratuito che avvicina il pubblico all’automobile rendendola parte integrante del paesaggio urbano. L’edizione 2025 si annuncia ricca: sono attesi oltre cinquanta marchi, dalle italiane Abarth, Alfa Romeo, Ferrari, Maserati, Fiat, Lancia e Lamborghini ai grandi costruttori internazionali come BMW, Mercedes, Renault, Hyundai, Kia, Mazda, Suzuki, Peugeot e Citroën, fino alle nuove protagoniste cinesi che stanno conquistando quote di mercato con elettriche e ibride sempre più competitive. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
