Salone dell’Auto 2025 modifiche alla viabilità nei 3 giorni dell’evento | cosa cambia a Torino

Torinotoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna il Salone dellAuto a Torino tra Piazza Castello, Piazzetta Reale e i Giardini Reali. L’evento a ingresso gratuito, per il quale si annuncia una grande presenza di appassionati e visitatori, si terrà da venerdì 26 a domenica 28 settembre. Per garantire la corretta logistica della. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: salone - auto

Salone Auto Torino 2025, attesi 500mila visitatori: design e tradizione nel centro della città

Auto Moto Napoli Expo: il grande salone dei motori alla Mostra d’Oltremare

Salone di Monaco 2025: tutti i nuovi modelli di auto in arrivo. Prezzi ed orari

salone dell8217auto 2025 modificheSalone dell’Auto 2025, a Torino più di 100 modelli in mostra e un’invasione di vetture elettriche cinesi - Tra i 50 costruttori spiccano ben 17 realtà cinesi con le loro vetture elettriche d’avanguardia ... Si legge su torino.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Salone Dell8217auto 2025 Modifiche