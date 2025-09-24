Riparte l’Europa League che entra nel vivo per la prima giornata della fase a gironi, e la sfida odierna coinvolge gli austriaci del Salisburgo e il Porto. Entrambe le squadre sono state per anni presenza fissa in Champions League. Lo scontro diretto perso contro lo Sturm Graz ha allontanato ancora di più la squadra di Letsch dalla vetta, ma mai come . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Salisburgo-Porto (Europa League, 25-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici