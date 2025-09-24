Salis vince il primo round Confermata l’immunità con un solo voto di scarto

È stato sufficiente un solo voto di scarto, 13 a 12, per salvare l’immunità di Ilaria Salis nel passaggio cruciale della commissione Affari Legali dell’Eurocamera ieri mattina a Bruxelles. Ora la parola definitiva passa alla Plenaria che si riunirà e voterà ai primi di ottobre. I franchi tiratori nel Ppe che hanno salvato Salis. Nonostante non vi siano tabulati disponibili, in quanto il voto si è tenuto a porte chiuse, fonti parlamentari confermano che a difesa dell’eurodeputata di Avs si siano schierati quasi certamente gli 11 eurodeputati dei gruppi della Sinistra Ue, dei Verdi, dei Socialisti e dei Liberali. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Salis vince il primo round. Confermata l’immunità con un solo voto di scarto

In questa notizia si parla di: salis - vince

Red Valley, Fedez dal palco attacca Tony Effe e Ilaria Salis («Miss Italia lo vince lei»). E infine le barre sul matrimonio finito con Ferragni – Il video

Fedez travolge Ilaria Salis: "Vince Miss Italia"

Sardegna Oliena, 9* Palio AIRVAAS Vince il Palio Gianluca Fais su Elighe Ordine d’arrivo 1*Elighe/Gianluca Fais 2*Arsenico Lupin/Francesco Pira 3*Azoto Da Clodia/Pasquale Salis 4*Cheremule/Graziano Sanna Complimenti da noi di Brontolo a Gianluca F - facebook.com Vai su Facebook

Vincenzo Spadafora: "C'è spazio per una nuova Margherita, si vince col modello Salis" (di A. Raimo) - X Vai su X

Ilaria Salis, l'immunità è salva (per un voto): la Commissione vota contro la revoca. Ora tocca al Parlamento europeo; Silvia Salis vince a Genova al primo turno: chi è la nuova sindaca dopo Bucci; Comunali, centrosinistra vince al primo turno a Genova e Ravenna, avanti a Taranto e Matera.

Salis vince il primo round. Confermata l’immunità con un solo voto di scarto - È stato sufficiente un solo voto di scarto, 13 a 12, per salvare l’immunità di Ilaria Salis nel passaggio cruciale della commissione Affari Legali dell’Eurocamera ieri mattina a Bruxelles. Scrive lanotiziagiornale.it

Ilaria Salis, l'immunità è salva (per un voto): la Commissione vota contro la revoca. Ora tocca al Parlamento europeo - Per Ilaria Salis arriva oggi (23 settembre) il voto della commissione Affari Giuridici dell'Eurocamera sulla richiesta di revoca della ... Secondo msn.com