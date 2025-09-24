Salis salvata dal Partito popolare Slitta la riconsegna a Budapest

Ilgiornale.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non era mai accaduto nell'ultimo anno che la Juri, la commissione giuridica del Parlamento europeo, votasse a scrutinio segreto una autorizzazione a procedere. Ogni volta che un eurodeputato, inquisito dalla giustizia del suo Paese, ha dovuto affrontare la richiesta di revoca della sua immunità, la Juri ha votato a scrutinio palese, e ogni membro si è assunto la responsabilità del suo voto. Ma ieri tocca all'italiana Ilaria Salis affrontare il giudizio della commissione. I partiti di sinistra chiedono il voto segreto. Il presidente, il liberale bulgaro Ilhan Kyuchyuk lo concede. E nel segreto dell'urna avviene il salvataggio della Salis: 13 a 12, immunità confermata, la maestrina brianzola che nel gennaio scorso con una comitiva di antagonisti di mezza Europa scatenò la "caccia al fascista" nel centro di Budapest, è salva. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

salis salvata dal partito popolare slitta la riconsegna a budapest

© Ilgiornale.it - Salis salvata dal Partito popolare. Slitta la riconsegna a Budapest

In questa notizia si parla di: salis - salvata

Ilaria Salis "salvata"? Non del tutto: cosa succede ora

Ilaria Salis, chi è davvero e quanti sono i reati della pasionaria “salvata” da Bruxelles?

Ilaria Salis salva per un voto, cosa succede ora; Commissione dell'Eurocamera: sì all'immunità per Ilaria Salis, ora la parola alla plenaria; SÌ ALL’IMMUNITÀ: SALIS SI SALVA PER UN VOTO.

salis salvata partito popolareIlaria Salis si salva (per ora) sulla revoca dell'immunità. Franchi tiratori nel Ppe - La commissione giuridica del Parlamento europeo (Juri) ha votato contro la richiesta di revoca dell'immunità all'eurodeputata di Avs, ... Lo riporta iltempo.it

salis salvata partito popolareIl voto segreto salva Ilaria Salis (per ora). Le destre contro il tradimento dei Popolari - Per due voti la commissione Juri dell’Europarlamento respinge la richiesta dell'Ungheria di revocare l’immunità all’eurodeputata di Avs. Segnala huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Salis Salvata Partito Popolare