Non era mai accaduto nell'ultimo anno che la Juri, la commissione giuridica del Parlamento europeo, votasse a scrutinio segreto una autorizzazione a procedere. Ogni volta che un eurodeputato, inquisito dalla giustizia del suo Paese, ha dovuto affrontare la richiesta di revoca della sua immunità, la Juri ha votato a scrutinio palese, e ogni membro si è assunto la responsabilità del suo voto. Ma ieri tocca all'italiana Ilaria Salis affrontare il giudizio della commissione. I partiti di sinistra chiedono il voto segreto. Il presidente, il liberale bulgaro Ilhan Kyuchyuk lo concede. E nel segreto dell'urna avviene il salvataggio della Salis: 13 a 12, immunità confermata, la maestrina brianzola che nel gennaio scorso con una comitiva di antagonisti di mezza Europa scatenò la "caccia al fascista" nel centro di Budapest, è salva. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Salis salvata dal Partito popolare. Slitta la riconsegna a Budapest