Salis prima vittoria sull’immunità Ora ultima parola alla plenaria
(Adnkronos) – Ora che la commissione Giuridica del Parlamento Europeo (Juri in gergo) ha votato di stretta misura, a Bruxelles, contro la revoca dell'immunità per Ilaria Salis, eurodeputata di Avs, la parola finale spetta alla plenaria, che si esprimerà nella seconda settimana di ottobre (forse martedì 7), nella prima delle due sessioni in agenda a . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Genova, Imu in aumento per 27mila alloggi: ecco la prima stangata della sindaca Salis
Salis, stangata sulla casa, inaugura l’insediamento “facendo la festa” ai genovesi: la prima mossa è l’aumento dell’Imu
Scuola, oggi la prima campanella: la sindaca Salis alla Diaz, triste simbolo del G8
Commissione dell'Eurocamera, sì all'immunità per Salis. Il voto decisivo alla prima plenaria di ottobre a Strasburgo. Una prima vittoria.
Gentile onorevole Salis, si faccia processare. Noi ci riteniamo impegnati a vigilare affinché il processo sia giusto.