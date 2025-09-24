L’eurodeputata Ilaria Salis, dopo la decisione del Parlamento europeo che ha confermato per la prima volta la sua immunità, ha raccontato a Repubblica di aver accolto il voto «con un sospiro di sollievo», pur sottolineando che la vicenda non si è ancora chiusa. La parlamentare di Avs ha rinnovato la richiesta al ministro della Giustizia Carlo Nordio di poter affrontare un processo in Italia e denuncia apertamente le pressioni di Budapest: «Nel mio caso in particolare, è in atto una vera e propria persecuzione da parte del governo ungherese, come è riemerso chiaramente anche dalle ultime dichiarazioni di Viktor Orbán e del suo portavoce. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Salis: «Da parte del governo ungherese una vera e propria persecuzione»