Salis | Da parte del governo ungherese una vera e propria persecuzione
L’eurodeputata Ilaria Salis, dopo la decisione del Parlamento europeo che ha confermato per la prima volta la sua immunità, ha raccontato a Repubblica di aver accolto il voto «con un sospiro di sollievo», pur sottolineando che la vicenda non si è ancora chiusa. La parlamentare di Avs ha rinnovato la richiesta al ministro della Giustizia Carlo Nordio di poter affrontare un processo in Italia e denuncia apertamente le pressioni di Budapest: «Nel mio caso in particolare, è in atto una vera e propria persecuzione da parte del governo ungherese, come è riemerso chiaramente anche dalle ultime dichiarazioni di Viktor Orbán e del suo portavoce. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: salis - parte
Piciocchi attacca Salis, "Diserta le riunioni, cosa fa tutto il giorno a parte registrare reels?"
Il Comune riconosce lo Stato di Palestina, Salis: "Chi si volta dall'altra parte non è degno di rappresentare la Repubblica"
Salis attacca Autostrade: “Vuole togliere a Genova parte del risarcimento per coprire i costi del tunnel subportuale”
13 a 12. Per la Commissione Juri del Parlamento Europeo, Ilaria Salis è IMMUNE. 13 deputati hanno deciso che le persone si giudicano oppure no in base alla loro appartenenza politica. In sostanza, la sinistra difende il principio che la violenza politica può e - facebook.com Vai su Facebook
Parte il countdown per Salis. Martedì è il giorno del giudizio @lefrasidiosho per #iltempodioshø https://iltempo.it/tempodiosh/2025/09/17/news/osho-ilaria-salis-voto-immunita-parlamento-europeo-ungheria-44140621/… - X Vai su X
Commissione dell'Eurocamera: sì all'immunità per Ilaria Salis, ora la parola alla plenaria; Ilaria Salis, sì all’immunità parlamentare dalla Commissione dell’Eurocamera; Ilaria Salis, il 23 settembre la prima decisione sull'immunità. Budapest risponde con le coordinate di un carcere.
Ilaria Salis dice di voler essere processata, ma in Italia - Mentre il parlamento europeo deve decidere se revocare la sua immunità da europarlamentare, come ha chiesto il governo ungherese ... Da ilpost.it
Ue, Ilaria Salis si salva: immunità confermata. Decisivi due popolari - BRUXELLES Primo sì (a porte chiuse) del Parlamento europeo all’immunità per Ilaria Salis, aspettando il responso definitivo della plenaria tra due settimane. Riporta ilmessaggero.it