Salis conserva l’immunità | il verdetto finale a Strasburgo in ottobre
Il verdetto della commissione Giuridica di Bruxelles ha ribaltato l’inerzia e acceso nuove speranze: l’immunità parlamentare di Ilaria Salis, per ora, resta intatta, ma il confronto vero si consumerà in plenaria a Strasburgo tra poche settimane, quando l’Aula scioglierà definitivamente il nodo. Una maggioranza risicata ma decisiva Appena pochi voti hanno separato il sì dal . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: salis - conserva
I cortei in tutta Italia per Gaza hanno bloccato tutto, oggi il primo voto sulla revoca dell’immunità parlamentare all’eurodeputata Ilaria Salis, la liberazione in Egitto dell’attivista di piazza Tahrir Alaa Abd El-Fattah, i funerali di Charlie Kirk negli Usa sono l’inizio d - facebook.com Vai su Facebook