Salis al Parlamento Ue | Rischio persecuzione se rientro in Ungheria
Nell’aula di Bruxelles il grido di allarme di Ilaria Salis risuona chiaro: se dovesse tornare a Budapest, cadrebbe nelle mani di un potere che, a suo dire, vuole annientarla. Le parole della neo eurodeputata di Avs delineano uno scontro politico senza precedenti, in cui è in gioco la stessa idea europea di giustizia. Un clima . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Ilaria Salis e l’immunità, Parlamento Ue si prepara al voto
Ilaria Salis, domani il voto sulla revoca dell’immunità al Parlamento europeo
Il Parlamento europeo vota per l'immunità di Ilaria Salis: cosa succede in caso di revoca
Ilaria Salis, tra garantismo e rischio cortocircuito (a destra) il Parlamento Ue vota sull'immunità; Ilaria Salis salva per un voto, cosa succede ora; A rischio l’immunità di Ilaria Salis, martedì il voto a Bruxelles: «Sono giorni difficili».
Ilaria Salis, confermata l'immunità al Parlamento Ue: cosa succede ora - Il primo voto sull'immunità parlamentare di Ilaria Salis ha bocciato la richiesta di revoca: la commissione Affari giuridici del Parlamento Ue ha respinto ...
Ilaria Salis, al voto oggi la relazione che la inchioda. "Ecco i motivi per cui le va tolta l'immunità" - «Il Parlamento non ha riscontrato alcuna prova di fumus persecutionis», ovvero «elementi dai quali si evinca che le azioni ...