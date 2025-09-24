Salerno | presentata la terza edizione del progetto Non fare lo sbronzo – Proteggi la vita l’ambiente la città

È stata presentata questa mattina, nel Salone dei Marmi di Palazzo di Città, la terza edizione del progetto “Non fare lo sbronzo – Proteggi la vita, l’ambiente, la città”, promosso dal Comune di Salerno e dall’Assessorato alla Sicurezza, Trasparenza, Polizia Municipale e Protezione Civile. 🔗 Leggi su Salernotoday.it