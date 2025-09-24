Salerno capitale della chirurgia ortopedica | al via il congresso internazionale su anca e ginocchio

Salerno si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti scientifici più attesi nel panorama ortopedico internazionale. Il 26 e 27 settembre 2025, presso il prestigioso Lloyd’s Baia Hotel, si terrà infatti il congresso “Innovazioni nella chirurgia protesica dell’anca e del ginocchio: nuove tecniche e prospettive”, organizzato dai dottori Ernesto Pintore, Donato Notarfrancesco e Andrea Pintore. L’evento riunirà esperti di fama mondiale e professionisti della sanità provenienti da diversi Paesi, ponendo Salerno e la Campania al centro del dibattito scientifico sulle più moderne soluzioni nel campo delle protesi ortopediche. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

