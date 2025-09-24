Salernitana-Cerignola 2-3 le pagelle | che colpi Ferraris disastro Frascatore Raffaele sbaglia i cambi

I granata rimontati e sconfitti nel recupero. L’Arechi aveva già pregustato i tre punti e la sesta vittoria consecutiva nel girone C di serie C, con la Salernitana avanti 2-0 e in pieno controllo, trascinata dalle giocate di Ferraris e da una buona organizzazione di squadra. Poi, in poco più di venti minuti, si è materializzato l’incubo: prima l’ espulsione di Capomaggio, quindi il ritorno del Cerignola, agevolato dall’arbitraggio di Mbei di Cuneo che ha lasciato molti dubbi. Il rigore trasformato da Emmausso dopo lunga revisione ha riaperto i giochi, fino al colpo di scena finale: l’errore marchiano di Frascatore al 51’, che ha consegnato a Cuppone la palla del clamoroso 3-2 ospite. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

