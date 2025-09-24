Salernitana Bicchielli scrive al ministro Piantedosi | Ripensare al divieto trasferte
Il deputato Pino Bicchielli ha chiesto al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi di rivedere il provvedimento che vieta le trasferte ai tifosi della Salernitana. Il parlamentare di Forza Italia, membro del Club Salernitana in Parlamento, ha scritto al titolare del Viminale all’indomani. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
