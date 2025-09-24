Salento morirono annegati | a processo bagnino e responsabili del lido

Per la morte di due ragazzi di Cerignola, annegati in località Baia dei Turchi, a Otranto, nell?estate del 2021 sono stati rinviati a giudizio un bagnino, il titolare di un lido. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Coppia di turisti dauni annegò a Otranto, in tre a processo per mancanze nei soccorsi - gestore e un assistente bagnante rinviati a giudizio per omicidio colposo. Segnala lecceprima.it

