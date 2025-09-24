Salario minimo ok alla legge delega | cosa cambia e perché le opposizioni parlano di legge truffa

Il Senato ha approvato il via definitiva la delega al governo sulle retribuzioni, ma senza introdurre un salario minimo legale. L'assenza di una soglia oraria vincolante ha scatenato la dura reazione delle opposizioni che parlando di "legge truffa" e denunciano il rischio di lasciare milioni di lavoratori nella povertà. 🔗 Leggi su Fanpage.it

