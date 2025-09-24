Il governo non fa nulla, ma chiede alle aziende di aumentare gli stipendi. Mentre la maggioranza in Parlamento continua ad affossare il salario minimo. Un controsenso, ma non per il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, che invita i datori di lavoro a intervenire laddove il governo ha deciso di non farlo. “Per quanto riguarda i salari, nel pubblico impiego abbiamo recuperato contratti che erano fermi. Stiamo rinegoziando in questo momento i contratti per stare al passo. L’invito che mi sento di fare è che le parti datoriali private facciano anch’esse la loro parte e riconoscano ai lavoratori aumenti stipendiali”, afferma il ministro. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Salario minimo, il governo lo boicotta ma chiede alle aziende di aumentare gli stipendi