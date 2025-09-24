Sala consiliare su il sipario | A teatro a Pioltello con Max Pisu Bertolino e Emanuela Aureli

Ilgiorno.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pioltello alza il sipario, arriva la prima stagione teatrale comunale: sei spettacoli e tre appuntamenti per famiglie, la sala consiliare diventa palcoscenico. Da novembre ad aprile, in città grandi nomi del panorama nazionale. Il cartellone, curato da Melarido sotto la direzione artistica di Marco Negri, propone un’offerta di qualità con artisti fra i più amati dal pubblico, tra cui Emanuela Aureli, Max Pisu ed Enrico Bertolino, e compagnie professioniste. In programma, commedie brillanti, spettacoli di rivista e one man show, in scena principalmente nei fine settimana. "È la grande novità di questo autunno: la sala consiliare si trasformerà in un palco vero e proprio con tutto il necessario per permettere agli attori di esprimersi al meglio – dice la sindaca Ivonne Cosciotti, che ha tenuto per sé la delega alla Cultura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

sala consiliare su il sipario a teatro a pioltello con max pisu bertolino e emanuela aureli

© Ilgiorno.it - Sala consiliare, su il sipario: "A teatro a Pioltello" con Max Pisu, Bertolino e Emanuela Aureli

In questa notizia si parla di: sala - consiliare

Urbino, ora la sala consiliare è in versione capoluogo

Il Consiglio Comunale di Sansepolcro è convocato mercoledì 30 luglio alle 20:45 nella Sala Consiliare di Palazzo delle Laudi

Santa Lucia di Piave, riqualificata l'ex sala consiliare: «Spazio per le assistenti sociali»

Sala consiliare, su il sipario: A teatro a Pioltello con Max Pisu, Bertolino e Emanuela Aureli; Tutte le emozioni del San Michele. Il patrono diventa un’opera d’arte; “Il sipario sul divano” va in scena a San Pier d’Isonzo.

sala consiliare sipario teatroAl Corvetto riapre il Teatro della Quattordicesima dopo 12 annidi restyling - La storica sala all'interno del centro civico del Municipio 4, in via Oglio 18 offre una ricca programmazione che prend ... msn.com scrive

Teatro della Quattordicesima: "Su il sipario entro l’autunno" - Froiio del Moma Studios: "Avviciniamo l’arte a tutti". Scrive ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Sala Consiliare Sipario Teatro