Sala consiliare su il sipario | A teatro a Pioltello con Max Pisu Bertolino e Emanuela Aureli

Pioltello alza il sipario, arriva la prima stagione teatrale comunale: sei spettacoli e tre appuntamenti per famiglie, la sala consiliare diventa palcoscenico. Da novembre ad aprile, in città grandi nomi del panorama nazionale. Il cartellone, curato da Melarido sotto la direzione artistica di Marco Negri, propone un’offerta di qualità con artisti fra i più amati dal pubblico, tra cui Emanuela Aureli, Max Pisu ed Enrico Bertolino, e compagnie professioniste. In programma, commedie brillanti, spettacoli di rivista e one man show, in scena principalmente nei fine settimana. "È la grande novità di questo autunno: la sala consiliare si trasformerà in un palco vero e proprio con tutto il necessario per permettere agli attori di esprimersi al meglio – dice la sindaca Ivonne Cosciotti, che ha tenuto per sé la delega alla Cultura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

