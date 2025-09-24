Sala Assoli | Tre giorni di pace amore e… una quasi Woodstock ai Quartieri Spagnoli
Tre giorni di pace, amore e., una quasi Woodstock ai Quartieri Spagnoli dal 25 al 27 settembre ad aprire la stagione dei primi quarant’anni della Sala AssoliMoscato. Un’intensa e articolata anteprima di stagione per la Sala AssoliMoscato che riapre al pubblico – in coincidenza dei suoi primi 40 anni di attività tra avanguardia e resistenza . 🔗 Leggi su 2anews.it
In questa notizia si parla di: sala - assoli
SPETTACOLI - Tre giorni di pace, amore e… una quasi Woodstock ai Quartieri Spagnoli ad aprire la stagione della Sala Assoli/Moscato https://ift.tt/94aIt6Y - X Vai su X
Sala Assoli-Moscato, Lino Musella porta in scena l’anima poetica di Pasolini in "Come un animale senza nome" https://www.napolitoday.it/eventi/sala-assoli-moscato-lino-musella-come-un-animale-senza-nome.html #napoli - facebook.com Vai su Facebook
Tre giorni di pace, amore e…, una quasi Woodstock ai Quartieri Spagnoli - - Quotidiano di; Alla Sala Assoli in scena lo spettacolo Ri-Creazioni; Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 9 all'11 maggio.
Tre giorni di pace, amore e…, una quasi Woodstock ai Quartieri Spagnoli - Nella prima delle tre giornate, giovedì 25 settembre dalle ore 12 fino alle ore 18, per la prima volta a Napoli dopo il grande successo in primavera a Roma, ... Riporta napolivillage.com
Sala Assoli -Moscato, festa per i primi 40 anni - Moscato per celebrare i primi quarant'anni di attività dello spazio dei Quartieri Spagnoli, dove gli artisti si incontrano ... Scrive ansa.it