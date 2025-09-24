Tre giorni di pace, amore e., una quasi Woodstock ai Quartieri Spagnoli dal 25 al 27 settembre ad aprire la stagione dei primi quarant’anni della Sala AssoliMoscato. Un’intensa e articolata anteprima di stagione per la Sala AssoliMoscato che riapre al pubblico – in coincidenza dei suoi primi 40 anni di attività tra avanguardia e resistenza . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Sala Assoli: Tre giorni di pace, amore e…, una quasi Woodstock ai Quartieri Spagnoli