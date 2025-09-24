Sacchi di spazzatura incendiati lanciati sotto le auto in sosta
EMPOLI – L’ultima frontiera dei vandalismi: incendiare sacchi della spazzatura e lanciarli sotto le auto in sosta. I vigili del distaccamento di Empoli, sono intervenuti questa notte (24 settembre) a partire dalle 3 nel comune di Empoli, per una serie di incendi di sacchi di raccolta differenziata, che sono state posizionate sotto le autovetture. La prima serie di incendi è avvenuta in via Lucchese fino ad arrivare a via Alamanni dove una vettura è rimasta parzialmente danneggiata dall’incendio. A seguire, a distanza di circa 100 metri in via Empoli Vecchio e via Livornese sono andate a fuoco altre due autovetture. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
In questa notizia si parla di: sacchi - spazzatura
