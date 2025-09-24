Sabotage Milano torna ad Arca per l' opening dell' attesissimo Sunday Remedy

Domenica 28 settembre Sabotage inaugura la stagione di Arca Sunday Remedy, il daytime party a ingresso gratuito con l’iconico dj booth circolare. Il network torna ai comandi di uno degli spazi più belli di Milano con una line-up tutta local: Lvca, Sunrush e Lovin’Duo porteranno le loro selezioni. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Sabotage Milano torna ad Arca per l'opening dell'attesissimo Sunday Remedy; Arca Daytime Membership Club.

