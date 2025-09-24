Sabato torna la festa di San Michele Arcangelo sulla Verruca
Pisa, 24 settembre 2025 - E’ diventata ormai una piacevole tradizione – avviata dal 2019 – la festa che l’Associazione Culturale Il Mosaico, alla vigilia della solennità liturgica di San Michele Arcangelo, organizza ogni anno nei pressi della rocca della Verruca, antico avamposto della Repubblica Pisana, e i ruderi dell’antica chiesa e monastero dedicato a San Michele Arcangelo. L’iniziativa si svolgerà sabato 27 Settembre, con il contributo economico e il patrocinio del Comune di Calci, con il patrocinio del Comune di Vicopisano, e in collaborazione con l’Unità Pastorale della Valgraziosa, la Parrocchia di Vicopisano, la Compagnia di Calci, la Misericordia di Calci, la Misericordia di Vicopisano, l’Associazione NONSOLOSERCHIO Nordic Walking e diverse altre associazioni del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
