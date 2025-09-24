Sabato si apre San Michele Nel segno dei gemellaggi
Vita lunga alla Fiera di San Michele, che quest’anno celebra la 553esima edizione. La principale kermesse della montagna apre i battenti sabato e per tre giorni consecutivi (27, 28, 29 settembre) il capoluogo montano sarà un centro di grande attrazione non solo commerciale. Un appuntamento che si rinnova da secoli, e che è diventato un elemento identitario. Il sindaco Emanuele Ferrari: "Tanti anni fa quando arrivava la fiera le persone si vestivano a festa. La Fiera infatti è prima di tutto fatta da persone in festa. Anche il Comune di Castelnovo si veste con il suo miglior abito per la Fiera di San Michele, che è un appuntamento che ricorda la nostra storia, la storia delle genti di montagna che si ritrovavano a Castelnovo da tante parti, anche arrivando da lontano, da tutta la regione ma anche dalla Liguria e dalla Toscana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
