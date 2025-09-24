Sabato 27 settembre 2025 la Ventunesima Giornata Nazionale ABIO
Sabato 27 settembre ritorna in più di 100 piazze italiane la Giornata Nazionale ABIO, l’evento più importante per ABIO da sempre al fianco dei bambini, degli adolescenti e delle famiglie in ospedale, quest’anno alla sua ventunesima edizione.I volontari ABIO attraverso giochi, sorrisi e una. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: sabato - settembre
Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 6 settembre 2025
Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 6 settembre 2025
Arezzo-Vis Pesaro (sabato 06 settembre 2025 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici. Capolista senza Chiosa, diverse assenze per Stellone
GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2025 Tornano sabato 27 e domenica 28 Settembre 2025, in Italia, le GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa promossa dal C - facebook.com Vai su Facebook
Mercatini, sagre, fiere ed eventi a Torino nel weekend del 27-28 settembre 2025; Eventi, sagre, appuntamenti enogastronomici del weekend dal 26 al 28 settembre 2025; Uniti per Gaza stop al genocidio sabato 27 settembre 2025.
Quando si gioca la semifinale dell’Italia ai Mondiali di volley: orario, avversaria, tv, streaming - L'Italia si è qualificata alle semifinali dei Mondiali 2025 di volley maschile e tornerà in campo sabato 27 settembre (alle ore 08. Come scrive oasport.it
Cagliari-Inter, i biglietti: due fasi di vendita - Quinta giornata di Serie A EniLive 2025/2026, in programma sabato 27 settembre alle ore 20. Riporta cagliaricalcio.com