Ryanair sceglie Trapani | storica base in Sicilia grazie allo sconto regionale

Una nuova base operativa di Ryanair aprirà presso l’aeroporto di Trapani, un investimento storico che segna un rafforzamento della partnership tra il vettore low-cost e la Sicilia. La decisione, annunciata oggi, è stata incentivata dalla misura regionale di abolizione dell’addizionale comunale di imbarco per gli scali minori. L’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò, ha definito la giornata “storica per il trasporto aereo della Sicilia”, sottolineando come questo accordo apra un nuovo capitolo nei rapporti con uno dei maggiori player internazionali del settore. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

