Ryanair da questa data stop al biglietto cartaceo sarà chiesto solo quello digitale
In arrivo importanti novità per i passeggeri di Ryanair. A partire dal mese di novembre, infatti, sarà obbligatoria la sola carta d'imbarco digitale. Addio, dunque, al biglietto cartaceo ancora in uso a tanti viaggiatori. Presto, dunque, le carte d'imbarco saranno totalmente digitali: una scelta dovuta alla necessità di essere sempre più rapidi ed efficienti. Da novembre, dunque, non sarà più possibile scaricare e stampare il biglietto. I passeggeri dovranno accedere all'area dedicata nella app myRyanair e mostrare la carta d'imbarco. La data pensata all'inizio per il cambiamento era quella del 3 novembre, alla fine è stato deciso di posticipare per " garantire una transizione priva di complicazioni per i clienti in un periodo di viaggio meno intenso, subito dopo le vacanze di inizio novembre". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: ryanair - data
L’uscita di Ryanair da Tenerife Nord non appare destinata a produrre effetti rilevanti sul turismo internazionale, data la centralità dello scalo di Tenerife Sud per i flussi dall’estero. Diverso è il discorso per i residenti ... leggi tutto: - facebook.com Vai su Facebook
Ryanair, obbligo di carta d'imbarco digitale: dal 12 novembre addio biglietto cartaceo per salire in aereo, le nuove regole; RYANAIR POSTICIPA IL PASSAGGIO ALLE CARTE D’IMBARCO DIGITALI ALL’OPERATIVO INVERNALE (3 NOVEMBRE 2025); Ryanair: dal 3 novembre 2025 solo carta d’imbarco digitale su smartphone. Ecco cosa cambia.
Ryanair, obbligo di carta d'imbarco digitale: dal 12 novembre addio biglietto cartaceo per salire in aereo, le nuove regole - E' stato spostato dal 3 al 12 novembre prossimo l'obbligo di salire a bordo degli aerei Ryanair solo con carta d'imbarco digitale. Lo riporta msn.com
Assoutenti, senza carta digitale Ryanair supplemento di 55 euro - Lo stop alle carte d'imbarco cartacee da parte di Ryanair "comporterà nuovi costi a carico dei viaggiatori". Riporta msn.com