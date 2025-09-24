In arrivo importanti novità per i passeggeri di Ryanair. A partire dal mese di novembre, infatti, sarà obbligatoria la sola carta d'imbarco digitale. Addio, dunque, al biglietto cartaceo ancora in uso a tanti viaggiatori. Presto, dunque, le carte d'imbarco saranno totalmente digitali: una scelta dovuta alla necessità di essere sempre più rapidi ed efficienti. Da novembre, dunque, non sarà più possibile scaricare e stampare il biglietto. I passeggeri dovranno accedere all'area dedicata nella app myRyanair e mostrare la carta d'imbarco. La data pensata all'inizio per il cambiamento era quella del 3 novembre, alla fine è stato deciso di posticipare per " garantire una transizione priva di complicazioni per i clienti in un periodo di viaggio meno intenso, subito dopo le vacanze di inizio novembre". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ryanair, da questa data stop al biglietto cartaceo, sarà chiesto solo quello digitale