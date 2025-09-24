Ryan Wesley Routh l’uomo che si era appostato armato dove Donald Trump stava giocando a golf è stato dichiarato colpevole di tentato omicidio

Un tribunale della Florida ha dichiarato Ryan Wesley Routh -l’uomo che nel settembre 2024 era finito in manette perché sospettato di voler sparare a Donald Trump mentre stava giocando a golf- colpevole di tentato omicidio di un candidato alla presidenza. Nei prossimi giorni i giudici comunicheranno l’entità della pena che dovrà scontare; per questa tipologia di reato, è previsto anche l’ergastolo. Il 15 settembre del 2024 Routh si era appostato per diverse ore nel campo da golf di proprietà di Trump a West Palm Beach, nei pressi della sua villa di Mar-a-Lago. Un agente della scorta del tycoon, a un certo punto, si era accorto della canna del suo fucile, nascosta tra i cespugli, e aveva sparato in quella direzione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Ryan Wesley Routh, l’uomo che si era appostato armato dove Donald Trump stava giocando a golf, è stato dichiarato colpevole di tentato omicidio

In questa notizia si parla di: ryan - wesley

