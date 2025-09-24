Russia Peskov risponde a Trump | Mosca non è una tigre di carta ma un orso vero

Dmitry Peskov replica al presidente Usa Donald Trump che ha definito Mosca una “tigre di carta”. “La Russia non è certo una tigre, è più associata a un orso. Non esistono orsi di carta, la Russia è un orso vero. Putin ha descritto ripetutamente e con vari gradi di emozione il nostro orso, potete ricordarlo voi stessi”, ha detto il portavoce del leader del Cremlino. “Qui non c’è nulla di cartaceo. La Russia mantiene la sua resilienza, la stabilità macroeconomica. Sì, stiamo vivendo alcune tensioni e problemi in vari settori dell’economia, che sono inevitabilmente legati alle miriadi di restrizioni economiche “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

