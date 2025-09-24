Russia Peskov risponde a Trump | Mosca non è una tigre di carta ma un orso vero
Dmitry Peskov replica al presidente Usa Donald Trump che ha definito Mosca una “tigre di carta”. “La Russia non è certo una tigre, è più associata a un orso. Non esistono orsi di carta, la Russia è un orso vero. Putin ha descritto ripetutamente e con vari gradi di emozione il nostro orso, potete ricordarlo voi stessi”, ha detto il portavoce del leader del Cremlino. “Qui non c’è nulla di cartaceo. La Russia mantiene la sua resilienza, la stabilità macroeconomica. Sì, stiamo vivendo alcune tensioni e problemi in vari settori dell’economia, che sono inevitabilmente legati alle miriadi di restrizioni economiche “. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: russia - peskov
Ucraina, Russia risponde a Trump: “Ultimatum a Kiev e non a noi, loro interrompono colloqui”, Peskov: “Immuni a queste cose”
Russia, Putin scherza sul portavoce Peskov: "È pigro"
Peskov: “La Nato è in guerra con la Russia”. Cresce la tensione tra Europa e Mosca
Peskov alla BBC: "Tigre di carta? La Russia è un orso, conserviamo resilienza e stabilità". dire.it/24-09-2025/118… - X Vai su X
Dal #Cremlino il portavoce #Peskov ribadisce: "La Russia resta aperta ai negoziati ma manterremo le nostre posizioni" - facebook.com Vai su Facebook
Russia, Peskov risponde a Trump: Mosca non è una tigre di carta ma un orso vero; La Russia risponde a Trump: Guerra in Ucraina continua, noi siamo orsi veri; Mosca risponde alle accuse sulla violazione dello spazio aereo Nato: Un'isteria.
Russia, Peskov risponde a Trump: "Mosca non è una tigre di carta ma un orso vero" - (LaPresse) Dmitry Peskov replica al presidente Usa Donald Trump che ha definito Mosca una "tigre di carta". Secondo stream24.ilsole24ore.com
La Russia risponde a Trump: “noi orsi veri, no tigri di carta”. Ma sui problemi economici… - È quanto dichiarato dal portavoce Cremlino, Dmitry Peskov, ha risposto ... Lo riporta strettoweb.com