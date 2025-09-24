Russia aereo ministra spagnola Robles colpito da disturbo Gps sui cieli di Kaliningrad | era diretto in visita a base Nato Siauliai Lituania
Il volo della ministra spagnola Robles ha subito un "disturbo Gps" vicino a Kaliningrad, subito attribuito a Mosca: accuse automatiche senza prove reali Sui cieli russi è andato in scena un presunto "tentativo di disturbo" del sistema Gps dell'aereo militare della ministra spagnola della Dife. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Russia, suicidato ministro dei Trasporti Roman Starovoit: rimosso oggi da Putin per disagi nel trasporto aereo, si è sparato
La Russia ha lanciato il più grande attacco aereo dall’inizio della guerra in Ucraina
Aereo passeggeri scomparso dai radar in Russia, a bordo 46 persone: anche due bambini
Vicino all'exclave russa di Kaliningrad c'è stato un tentativo d'interferenza con il GPS dell'aereo della ministra della Difesa spagnola; L'aereo del ministro spagnolo subisce un'interruzione del segnale GPS nei pressi di Kaliningrad, in Russia; Spagna, tentativo di interferenza Gps ad aereo militare con a bordo la ministra della Difesa.
Vicino all’exclave russa di Kaliningrad c’è stato un tentativo d’interferenza con il GPS dell’aereo della ministra della Difesa spagnola - Mercoledì il sistema GPS dell’aereo militare su cui viaggiava la ministra della Difesa spagnola, Margarita Robles, ha subìto un tentativo d’interferenza mentre volava vicino all’exclave russa di Kalin ... Scrive ilpost.it
Guerra ibrida, interferenze al Gps dell'aereo della ministra spagnola (mentre sorvola Kaliningrad): oggi la visita ai militari Nato - Dopo i cyberattacchi agli aeroporti europei, torna il cosiddetto "jamming", ovvero interferenze al sistema Gps di aerei in volo, ... Come scrive msn.com