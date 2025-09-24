Ruspe a lavoro per demolire l' ex Fiera di Roma al suo posto sorgerà la ' Città della gioia'

AGI - Ruspe a lavoro nell’area dell’ex Fiera di Roma, nel cuore del Municipio VIII. Un passo che segna l’inizio della trasformazione di uno spazio rimasto per anni in stato di abbandono e che ora si prepara a una nuova vita. Il futuro dell’ex Fiera è già tracciato nel Masterplan “ La città della gioia ”. Metà delle superfici sarà destinata a parchi e servizi, con un aumento significativo della permeabilità del suolo, pari a quasi quattro ettari. Il nuovo quartiere sorgerà su una superficie complessiva di oltre 44mila metri quadrati. L’80% sarà dedicato a funzioni residenziali, con più di 7mila metri quadrati riservati all’housing sociale. 🔗 Leggi su Agi.it

