Running al sorgere del sole | la Capitale come non l’hai mai vista

Roma è una città magnifica ma tante volte estremamente caotica e, se vi è capitato di vederla all’alba, potrete convenire sul fatto che al sorgere del sole sembra quasi un’altra città. Quando i primi raggi cominciano a colorare di oro i sampietrini e i bar aprono piano le serrande, la Capitale si mostra nella sua veste più intima. Ed è proprio in quell’ora sospesa che nasce un’idea originale: scoprire la città eterna correndo, guidati da archeologi e coach che riescono a trasformare una semplice sessione di jogging in un vero e proprio viaggio tra storia e bellezza. Leggi anche: — Dove correre a Roma, 5 posti top dove fare jogging Running all’alba a Roma: la storia a passo di corsa. 🔗 Leggi su Funweek.it