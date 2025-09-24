Cosa spinge una persona a correre per 100 km? È solo sfida fisica o c’è qualcosa di più profondo? In questa puntata di Run2U abbiamo incontrato Matteo Zucchini e Antonella Ciaramella: due anime diverse, unite dalla stessa passione per l’infinito. Preparazione, fatica, mente, cuore: qui non si parla solo di corsa, ma di vita. In un mondo dove tutti corrono. pochi sanno davvero perché. Questi due ultramaratoneti italiani che stanno riscrivendo i confini della resistenza: Matteo Zucchini, atleta solido, esperto, calcolatore; e Antonella Ciaramella, giovane talento in ascesa, passione pura allo stato grezzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Run2U 35a puntata | 100 km: Zucchini e Ciaramella, due volti emergenti dell’ultramaratona italiana.