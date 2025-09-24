Rummenigge | Inter rimpianto per non aver vinto

Rummenigge: “Inter, rimpianto per non aver vinto. San Siro, che emozione. Alcol e discoteche. Intervistato dal Corriere della Sera, Kalle Rummenigge, che giovedì compie 70 anni, ricorda alcune delle tappe più importanti della sua carriera. “ Quando giocavo nel Bayern le mie uscite dopo le partite in discoteca e con un po’ di alcol le ho fatte. A differenza di oggi, un calciatore poteva fare ogni tanto le cose normali di un ragazzo della sua età. Ed era un vantaggio “. Lei resta uno dei simboli della grande Germania, ha vinto due Palloni d’oro, un Europeo, due Coppe dei campioni, ma ha perso anche due finali Mondiali. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Rummenigge: “Inter, rimpianto per non aver vinto”.

