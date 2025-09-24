Ruggi Polichetti Udc attacca De Luca | Lui è il responsabile del disastro

"De Luca è responsabile del disastro sanitario al Ruggi di Salerno. Un dramma come la morte di Cristina Pagliarulo non può e non deve essere archiviato come una semplice fatalità, ma obbliga le istituzioni a una riflessione profonda sulle responsabilità e sulle carenze strutturali della sanità. 🔗 Leggi su Salernotoday.it