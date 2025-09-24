Rubavano dal magazzino di lusso e rivendevano online | sgominata banda a Novara

Era almeno dal 2023 che il responsabile della sicurezza di una casa di moda aveva notato la mancanza di alcuni articoli di vestiario dal magazzino. Nel 2024 aveva effettuato una denuncia alle forze dell’ordine per la sparizione di numerosi articoli dal deposito di Novara, centro nevralgico delle operazioni logistiche del marchio. L’indagine della polizia ha portato all’esecuzione di nove misure cautelari per soggetti accusati di associazione a delinquere finalizzata al furto aggravato, riciclaggio e autoriciclaggio ai danni di una nota casa di moda. Il danno al brand è stimato in almeno 2 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

