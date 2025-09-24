Rubati i cavi elettrici di Torre Makauda i ladri portano via anche un furgone

Razziati e portati via tutti i cavi di rame che hanno trovato. E per non farsi mancare niente, non hanno disdegnato di rubare il furgone Fiat Iveco che era stato lasciato nel piazzale di Torre Makauda a Sciacca. “Cacciatori” di “oro rosso” di nuovo in azione nella città delle Terme. Delle. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

