L'ondata di furti che ha segnato le chiese della nostra provincia ha toccato anche la Montagna. A subire la sgradita visita dei ladri è stata quella di Torri, nel Comune di Sambuca da cui è stato trafugato un candelabro dopo aver sfondato il portone. Ma si segnalano episodi anche nelle chiese di Cireglio, Le Piastre e Prunetta. I furti si sono verificati nell'arco di due settimane e pare che sia sempre stata notata un'automobile di piccola cilindrata che ha destato sospetti. Da quanto si è appreso, la refurtiva complessiva ammonterebbe a cinque candelabri e una cinquantina di euro, rubati dalla cassetta delle offerte devastata dai malfattori.

Rubati cinque candelabri. Quattro ritrovati nel bosco