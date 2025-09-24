Rubati cinque candelabri Quattro ritrovati nel bosco
L’ondata di furti che ha segnato le chiese della nostra provincia ha toccato anche la Montagna. A subire la sgradita visita dei ladri è stata quella di Torri, nel Comune di Sambuca da cui è stato trafugato un candelabro dopo aver sfondato il portone. Ma si segnalano episodi anche nelle chiese di Cireglio, Le Piastre e Prunetta. I furti si sono verificati nell’arco di due settimane e pare che sia sempre stata notata un’automobile di piccola cilindrata che ha destato sospetti. Da quanto si è appreso, la refurtiva complessiva ammonterebbe a cinque candelabri e una cinquantina di euro, rubati dalla cassetta delle offerte devastata dai malfattori. 🔗 Leggi su Lanazione.it
