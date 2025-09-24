Rubano a casa dell'ex primo ballerino della Scala di Milano Giuseppe Carbone | arrestata una banda

Fanpage.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrestata la banda che ha svaligiato dodici case in quattro mesi. Tra le vittime dei furti c'era anche il ballerino Giuseppe Carbone, al quale erano stati portati via oggetti di valore per un totale di 500mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rubano - casa

Furto nella casa della vedova di Domenico Modugno: i ladri rubano la cassaforte

I ladri rubano le chiavi di casa dall'auto parcheggiata a Riva presso Chieri e svaligiano l'appartamento a Torino San Donato: "Non fate come noi"

Occupano casa tramite intermediario e rubano acqua ed energia elettrica

Rubano a casa dell'ex primo ballerino della Scala di Milano Giuseppe Carbone: arrestata una banda; Ladri in casa di Massimo Ferrero Er Viperetta: rubati soldi e gioielli; Livorno, ladri rubano a casa dell'ex presidente della circoscrizione 2.

rubano casa ex primoRubano a casa dell’ex primo ballerino della Scala di Milano Giuseppe Carbone: arrestata una banda - Tra le vittime dei furti c’era anche il ballerino Giuseppe Carbone, al quale erano stati portati via oggetti di valore per un totale ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Rubano Casa Ex Primo