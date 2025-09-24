Ruba in farmacia 400 euro di prodotti | donna finisce in manette
Colta in flagrante mentre rubava prodotti in una parafarmacia del centro commerciale “Il Leone” di Lonato: una donna di 42 anni è stata arrestata dai Carabinieri di Desenzano del Garda nella tarda mattinata di martedì 23 settembre.L’allarme è scattato intorno a mezzogiorno, quando il personale. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
