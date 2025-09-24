Ruba 30 mila euro di gasolio con le carte carburanti clonate
Aveva messo a segno qualche colpo anche in provincia di Frosinone ma nelle ore scorse è stato scoperto. Stiamo parlando del 39enne della provincia di Caserta accusato di aver rubato 19 mila litri di gasolio per un danno di circa 30 mila euro utilizzando carte carburante rubate.Nelle ore scorse. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
IL NOME. Ruba 30 mila euro di benzina al self service della pompa: arrestato 39enne casertano - MONDRAGONE – Arrestato e recluso ai domiciliari e, dopo l’udienza di convalida davanti al Gip del tribunale di Cassino, costretto all’obbligo di dimora a Mondragone. Si legge su casertace.net
Ex consigliera di Venezia «ruba» 100 mila euro allo studio legale dove lavora: farà lavori di pubblica utilità - Il precedente nel 2014: sparirono soldi anche in un'altra società dove lavorava ... Lo riporta corrieredelveneto.corriere.it