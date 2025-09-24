Ruba 30 mila euro di gasolio con le carte carburanti clonate

Frosinonetoday.it | 24 set 2025

Aveva messo a segno qualche colpo anche in provincia di Frosinone ma nelle ore scorse è stato scoperto. Stiamo parlando del 39enne della provincia di Caserta accusato di aver rubato 19 mila litri di gasolio per un danno di circa 30 mila euro utilizzando carte carburante rubate.Nelle ore scorse. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

