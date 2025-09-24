Rtl al vertice delle radio italiane
RTL 102.5 ancora al vertice delle radio italiane: la leadership è nel legame indissolubile con gli ascoltatori. Ma il vero vincitore è il Gruppo: 9.200.000 persone ascoltano ogni giorno RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta. Nel dettaglio RTL 102.5 è seguita da 6.675.000 ascoltatori, Radio Zeta da 1.240.000 e Radiofreccia da 1.285.000. RTL 102.5 si conferma la radio più ascoltata d'Italia, un primato che va oltre il semplice dato numerico per diventare la prova di un legame profondo e autentico con il suo pubblico. I nuovi dati di ascolto non solo consolidano la leadership dell'emittente, ma ne celebrano l'identità e la straordinaria fedeltà della sua community, a testimonianza di una coerenza editoriale che ha costruito nel tempo un legame di valore con il pubblico. 🔗 Leggi su Iltempo.it
