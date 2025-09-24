Rtl 102.5 si conferma la radio più ascoltata d’Italia

Quotidiano.net | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 24 settembre 2025 – RTL 102.5 si conferma la radio più ascoltata d’Italia, un primato che va oltre il semplice dato numerico per diventare la prova di un legame profondo e autentico con il suo pubblico. I nuovi dati di ascolto non solo consolidano la leadership dell'emittente, ma ne celebrano l'identità e la straordinaria fedeltà della sua community, a testimonianza di una coerenza editoriale che ha costruito nel tempo un legame di valore con il pubblico. RTL 102.5 è la conferma che, in un mondo in continua evoluzione, la radio rimane un punto di riferimento saldo, capace di creare un senso di community che la rendono insostituibile nel cuore degli italiani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

rtl 1025 si conferma la radio pi249 ascoltata d8217italia

© Quotidiano.net - Rtl 102.5 si conferma la radio più ascoltata d’Italia

In questa notizia si parla di: conferma - radio

Classifica Radio 27 giugno – 3 luglio: “A Me Mi Piace” di Alfa si conferma al primo posto

Canale Italia si conferma leader nella comunicazione d’impresa con un’offerta capillare su TV, radio e web

RTL 102.5 si conferma la radio più ascoltata d’Italia; Rtl 102.5 si conferma la radio più ascoltata d’Italia; Rtl 102.5 si conferma la radio più seguita d'Italia con oltre 6,6 milioni di ascoltatori.

Rtl 102.5 si conferma la radio più ascoltata d’Italia - Le radio del Gruppo arrivano a 9,2 milioni di ascoltatori ... Si legge su msn.com

rtl 1025 conferma radioLa nuova Audiradio: RTL 102.5 guida nel giorno medio, Radio Deejay nel quarto d’ora - Il Joint Industry Committee costituito lo scorso anno pubblica i primi dati della nuova ricerca sulle audience radio, restituendo una classifica aggiornata delle emittenti più seguite ... Secondo engage.it

Cerca Video su questo argomento: Rtl 1025 Conferma Radio