Oggi se ne saprà di più su Alessandro Buongiorno ma quasi sicuramente salterà Milan-Napoli. La Gazzetta, con Vincenzo D’Angelo, anticipa che a Milano giocheranno Rrahmani e Juan Jesus coppia di assoluto affidamento. Scrive la Gazzetta: Buongiorno si è operato prima del via della preparazione per groin pain, tendinopatia all’adduttore lungo del linguine. La sua stagione è cominciata un po’ in ritardo e con carichi di lavoro diversi. Anche per questo aveva saltato la prima partita di campionato contro Sassuolo e poi giocato una ventina di minuti subentrando contro il Cagliari, con conseguente esclusione dai convocati per i primi impegni dell’Italia con Gattuso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Rrahmani-Juan Jesus è una coppia difensiva difensiva di garanzia, giocheranno loro a Milano (Gazzetta)