Rrahmani-Juan Jesus è una coppia difensiva difensiva di garanzia giocheranno loro a Milano Gazzetta

Oggi se ne saprà di più su Alessandro Buongiorno ma quasi sicuramente salterà Milan-Napoli. La Gazzetta, con Vincenzo D’Angelo, anticipa che a Milano giocheranno Rrahmani e Juan Jesus coppia di assoluto affidamento. Scrive la Gazzetta: Buongiorno si è operato prima del via della preparazione per groin pain, tendinopatia all’adduttore lungo del linguine. La sua stagione è cominciata un po’ in ritardo e con carichi di lavoro diversi. Anche per questo aveva saltato la prima partita di campionato contro Sassuolo e poi giocato una ventina di minuti subentrando contro il Cagliari, con conseguente esclusione dai convocati per i primi impegni dell’Italia con Gattuso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Napoli, Juan Jesus accanto a Rrahmani e Milinkovic-Savic favorito su Meret (Sky)
Rrahmani, apprensione nel Napoli per l’infortunio muscolare. A Firenze Juan Jesus o Beukema?
Napoli blindato, Beukema cresce: difesa già di ferro con Rrahmani e Juan Jesus
Nessuna dramma per Buongiorno. Per Conte Juan Jesus è una certezza. In più, Rrahmani è pienamente recuperato e oggi comincerà in gruppo la setti
In più, Rrahmani è pienamente recuperato e oggi comincerà in gruppo la settimana
