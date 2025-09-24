Rozzano blitz della Polizia | 36enne arrestato con 150 grammi di cocaina due pistole e soldi nascosti in casa

Notizie.virgilio.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 36enne è stato arrestato a Rozzano per spaccio e detenzione di armi. Sequestrati 150 grammi di cocaina, pistole e denaro. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

rozzano blitz della polizia 36enne arrestato con 150 grammi di cocaina due pistole e soldi nascosti in casa

© Notizie.virgilio.it - Rozzano, blitz della Polizia: 36enne arrestato con 150 grammi di cocaina, due pistole e soldi nascosti in casa

In questa notizia si parla di: rozzano - blitz

Blitz della polizia, gli trovano cocaina e armi in casa: arrestato; Milano, spaccio di droga: la Polizia di Stato arresta tre persone.

rozzano blitz polizia 36enneRozzano, blitz della Polizia: 36enne arrestato con 150 grammi di cocaina, due pistole e soldi nascosti in casa - Un 36enne è stato arrestato a Rozzano per spaccio e detenzione di armi. Lo riporta virgilio.it

rozzano blitz polizia 36ennePistole e cocaina in casa, arrestato spacciatore a Rozzano - 36enne mentre si stava allontanando dall’appartamento a bordo di un’auto, in direzione di un parcheggio in via Bruno Buozzi. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Rozzano Blitz Polizia 36enne