Round Aeolian Race | in partenza la settima edizione
Mancano solo due giorni alla partenza della 7ª edizione della Round Aeolian Race – Trofeo Ammiraglio di Squadra Giovanni Iannucci, in programma dal 26 al 28 settembre 2025 con partenza e arrivo davanti al Marina di Capo d’Orlando.La regata, organizzata dallo Yacht Club Capo d’Orlando (YCCO), ha. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: round - aeolian
Settima edizione della Round Aeolian Race, la manifestazione organizzata dallo Yacht Club Capo d’Orlando pronta a battere i record
La Round Aeolian Race 2025 si candida a essere non solo una regata, ma una vetrina internazionale per il territorio - facebook.com Vai su Facebook
La Round Aeolian Race dal 26 settembre a Capo d'Orlando. Già 40 barche iscritte messinasportiva.it/la-round-aeoli… - X Vai su X
Round Aeolian Race: in partenza la settima edizione dal 26 al 28 settembre 2025; Round Aeolian Race, la vela d’altura torna protagonista alle Isole Eolie; Ecco com’è andata la Round Aeolian Race. Tutti i vincitori.
Dal 26 al 28 settembre arriva la Round Aeolian Race 2025 - Mancano solo due giorni alla partenza della 7ª edizione della Round Aeolian Race – Trofeo Ammiraglio di Squadra Giovanni Iannucci, in programma dal 26 al 28 settembre 2025 con partenza e arrivo davant ... Segnala pressmare.it
Capo d’Orlando: dal 26 al 28 settembre la 7ª Round Aeolian Race: vela, tecnologia e spettacolo - Le premesse annunciano già numeri da record: sono infatti oltre 40 le imbarcazioni iscritte, tra cui spicca la presenza di 8 multiscafi, a testimonianza della crescente attrattiva della specialità nel ... Da 98zero.com