Rottamazione decisiva in Manovra l’opposizione ritira gli emendamenti

Quifinanza.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cantiere della prossima Legge di bilancio si apre ufficialmente con l’arrivo del Documento programmatico di finanza pubblica, atteso in Parlamento entro il 2 ottobre. Ed è così che si torna di nuovo a parlare di Rottamazione delle cartelle. Il governo la presenta come una leva per rilanciare il gettito e allo stesso tempo ridisegnare il rapporto, conflittuale, tra Stato e contribuente. Sullo sfondo, restano le attese di Bruxelles e i vincoli del nuovo Patto di stabilità, che obbligheranno l’esecutivo a calibrare ogni scelta. Il ministro Giorgetti non si espone sulla Rottamazione. Se per Nanni Moretti le parole sono importanti, per il ministro Giancarlo Giorgetti  la scelta di queste non è secondaria. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

