Rottamazione decisiva in Manovra l’opposizione ritira gli emendamenti

Il cantiere della prossima Legge di bilancio si apre ufficialmente con l’arrivo del Documento programmatico di finanza pubblica, atteso in Parlamento entro il 2 ottobre. Ed è così che si torna di nuovo a parlare di Rottamazione delle cartelle. Il governo la presenta come una leva per rilanciare il gettito e allo stesso tempo ridisegnare il rapporto, conflittuale, tra Stato e contribuente. Sullo sfondo, restano le attese di Bruxelles e i vincoli del nuovo Patto di stabilità, che obbligheranno l’esecutivo a calibrare ogni scelta. Il ministro Giorgetti non si espone sulla Rottamazione. Se per Nanni Moretti le parole sono importanti, per il ministro Giancarlo Giorgetti la scelta di queste non è secondaria. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

