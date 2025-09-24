rotary club grande successo per giornata di prevenzione oncologica e convegno scientifico

Tempo di lettura: 5 minuti Oltre 95 controlli gratuiti tra screening e visite specialistiche: è questo il bilancio della giornata di prevenzione voluta dal Distretto Rotary 2101, presieduto dal Governatore Angelo Di Rienzo, coordinata dalla Commissione Distrettuale “Domeniche della Salute” guidata da Vincenzo Caserta ed organizzata dal Rotary Club Benevento, presieduto da Raffaele Pilla, con la fondamentale collaborazione dell’ASL di Benevento e la Croce Rossa Italiana, comitato di Benevento. In Piazza Castello, i cittadini hanno potuto usufruire gratuitamente dei poliambulatori mobili per effettuare pap-test, mammografie ed ecografie mammarie, consegna e ritiro del kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci, oltre a visite dermatologiche dedicate alla prevenzione del melanoma. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

