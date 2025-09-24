Rotary Club grande successo per giornata di prevenzione oncologica e convegno scientifico
Tempo di lettura: 5 minuti Oltre 95 controlli gratuiti tra screening e visite specialistiche: è questo il bilancio della giornata di prevenzione voluta dal Distretto Rotary 2101, presieduto dal Governatore Angelo Di Rienzo, coordinata dalla Commissione Distrettuale “Domeniche della Salute” guidata da Vincenzo Caserta ed organizzata dal Rotary Club Benevento, presieduto da Raffaele Pilla, con la fondamentale collaborazione dell’ASL di Benevento e la Croce Rossa Italiana, comitato di Benevento. In Piazza Castello, i cittadini hanno potuto usufruire gratuitamente dei poliambulatori mobili per effettuare pap-test, mammografie ed ecografie mammarie, consegna e ritiro del kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci, oltre a visite dermatologiche dedicate alla prevenzione del melanoma. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: rotary - club
Ferdinando Ceglia è il nuovo presidente del Rotary Club Valle Telesina
A Cesenatico il primo albanese presidente di un Rotary Club: “Sono arrivato sul gommone”
Rotary Club Afragola-Fratta “Porte di Napoli”: passaggio del Collare tra Sirio Giametta e Pierluigi Di Micco
Rotary Club Cava de' Tirreni - facebook.com Vai su Facebook
Grande successo per la 62^ Festa della Scuola organizzata dal Rotary Club Trani; Botricello, grande partecipazione all’iniziativa “Sicurezza a scuola” del Rotary Club Cropani; Grande successo per il Gala di Beneficenza del Rotary a Belvedere.
EVENTO Rotary Club Manfredonia, successo per la serata musicale dedicata a Ennio Morricone - Luigi Di Vito Francesco per la sua disponibilità e generosità. Scrive statoquotidiano.it
Rotary club Viterbo. “Piano, piano, piano, forte, forte, forte”: successo per l’evento - NewTuscia – VITERBO – Grande spettacolo lo scorso sabato sera al Teatro Unione, con il concerto per piano a tre voci (Rita Marcotulli, Enrico Pieranunzi e Dado Moroni) all’interno del Tuscia in Jazz F ... newtuscia.it scrive