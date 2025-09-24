Direttamente dal red carpet di Venezia e dagli Emmy 2025, arriva la manicure più raffinata ed elegante della stagione: le rose water nails. Sfoggiate da star come Lisa delle Blackpink, queste unghie effetto acqua di rose si distinguono per le loro sfumature traslucide e rosate, un look minimale che esalta la bellezza naturale. A differenza di altre tendenze come le blush nails o le unghie jelly, le rose water nails si caratterizzano per tonalità rosa di intensità variabile, strati di smalto sottilissimi e una finitura lucida. Immaginate il colore di un ghiacciolo al lampone, delicato e trasparente, applicato sulle vostre unghie. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Rose Water Nails: la manicure autunnale che sta facendo impazzire tutti (colpa della Blackpink)