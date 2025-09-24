Rose Villain scatenata sotto la pioggia e con la danza al Forum di Milano con Annalisa Elisa e Lazza – VIDEO

Rose Villain, ieri sera 23 settembre, ha debuttato all’Unipol Forum di Milano con Radio Trilogy Tour 2025. La scaletta ha alternato i brani del repertorio a nuove sorprese come il singolo “Bollicine”, con molti ospiti e amici: Elisa, Lazza, Annalisa, Gaia, Bresh e Chiello. Dal duetto su “Monet” con Elisa al corale di “Fuorilegge”, fino a “No vabbè” con Lazza fino al colpo di scena di “Click Boom!”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Rose Villain scatenata sotto la pioggia e con la danza al Forum di Milano con Annalisa, Elisa e Lazza – VIDEO

In questa notizia si parla di: rose - villain

Astio tra Rose Villain e Anna Pepe: la faida silenziosa che divide il rap italiano

Lazza, Blanco ma anche Rose Villain: tutti con Sick Luke e il suo Dopamina

“L’Umbria che Spacca“: c’è Rose Villain a Perugia

“Lei è la prima artista donna che ha creduto in me, nel mio progetto e le sarò per sempre grata” Le parole di Rose Villain, ieri sera al suo primo Forum, nei confronti di Annalisa @NaliOfficial @iamrosevillain $Annalisa $RoseVillain - X Vai su X

Radio Italia. . Il concerto di Rose Villain a Milano in 90 secondi! Gli ospiti: Annalisa, Bresh, Elisa, Lazza, Gaia - facebook.com Vai su Facebook

Rose Villain scatenata sotto la pioggia e con la danza al Forum di Milano con Annalisa, Elisa e Lazza - VIDEO; Piazza Castello scatenata per Rose Villain: così oltre 10 mila torinesi hanno inaugurato il 2025; Pop, rap e seduzione glam: Trento Live Fest esplode con COMA COSE e ROSE VILLAIN.

Annalisa criticata per il suo look al concerto di Rose Villain: la sua risposta all’hater spiazza - Sotto al video di RDS del duetto con Rose Villain, Annalisa risponde a un commento sul look con un’ironia che conquista i fan. Secondo rds.it

ROSE VILLAIN parte il tour. Guarda il video del nuovo singolo “Bollicine” [Scaletta e Gallery] - Rose Villain ha aperto il Radio Trilogy Tour 2025 all’Unipol Forum di Milano, presentando in anteprima il nuovo singolo Bollicine. Segnala newsic.it