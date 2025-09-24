Rose Villain le emozioni e la scaletta del concerto all’Unipol Forum di Assago

Milano, 24 settembre 2025 - Quasi 40 canzoni, di cui due inediti - il nuovo singolo disponibile da oggi ‘Bollicine’ e un altro brano dalla forte empatia firmato da Gaia Gozzi e con lei eseguito sul palco - e una serie di ospiti da far impallidire: dall’onnipresente Lazza, vero prezzemolino dei concerti delle ultime settimane basti pensare alle presenze ai concerti di Salmo, Emis Killa e Ghali nel giro di pochi giorni, sino a Bresh e Chiello, passando per le big Annalisa ed Elisa. Quello di Rose Villain all’Unipol Forum di Assago non è stato un semplice concerto. Se è vero che il primo Forum non si scorda mai, di certo la cantautrice milanese e il suo staff hanno voluto renderlo unico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Rose Villain, le emozioni e la scaletta del concerto all’Unipol Forum di Assago

